Против Нельсона Пике открыли расследование за слова о том, что избранному президенту Бразилии место «на кладбище»

Бразильская прокуратура инициировала расследование против трехкратного чемпиона «Формулы-1» .

Расследование связано с «предполагаемыми подстрекательством к насилию и разжиганием разногласий между военными и другими ветвями власти», сообщили в прокуратуре.

Экс-гонщик заявил, что избранному президенту Бразилии Луле да Силве место «на кладбище». Пике, являющийся активным сторонником уходящего президента , также назвал Лулу «сукиным сыном». Болсонару проиграл выборы Луле с минимальным отставанием.

Ранее Умберто Кошта, один из ближайших союзников Лулы, подал жалобу на Пике.

«Мы не можем нормализовать ненависть и варварство», – пояснил сенатор.

Нельсон Пике об избранном президенте Бразилии: «Давайте вышвырнем сукиного сына Лулу на кладбище»