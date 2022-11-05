Против Нельсона Пике открыли расследование за слова о том, что избранному президенту Бразилии место «на кладбище»

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Бразильская прокуратура инициировала расследование против трехкратного чемпиона «Формулы-1» Нельсона Пике.

Расследование связано с «предполагаемыми подстрекательством к насилию и разжиганием разногласий между военными и другими ветвями власти», сообщили в прокуратуре.

Экс-гонщик заявил, что избранному президенту Бразилии Луле да Силве место «на кладбище». Пике, являющийся активным сторонником уходящего президента Жаира Болсонару, также назвал Лулу «сукиным сыном». Болсонару проиграл выборы Луле с минимальным отставанием.

Ранее Умберто Кошта, один из ближайших союзников Лулы, подал жалобу на Пике.

«Мы не можем нормализовать ненависть и варварство», – пояснил сенатор.

Нельсон Пике об избранном президенте Бразилии: «Давайте вышвырнем сукиного сына Лулу на кладбище»

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