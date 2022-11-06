Баньяя стал чемпионом MotoGP

Гонщик завоевал титул чемпиона мира по мотогонкам в классе MotoGP.

Главным соперником Баньяи был чемпион 2021 года – пилот «Ямахи» уверенно лидировал в первой части сезона. Однако на финише чемпионата Баньяя сумел создать достаточно комфортное преимущество – для того, чтобы стать чемпионом, вне зависимости от результата Куартараро, в последней гонке ему требовалось финишировать хотя бы на 14-й позиции. Баньяя финишировал 9-м.

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