Баньяя стал чемпионом MotoGP

Теги Ямаха Дукати чемпионат мира MotoGP Франческо Баньяя Фабио Куартараро Авто

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя завоевал титул чемпиона мира по мотогонкам в классе MotoGP.

Главным соперником Баньяи был чемпион 2021 года Фабио Куартараро – пилот «Ямахи» уверенно лидировал в первой части сезона. Однако на финише чемпионата Баньяя сумел создать достаточно комфортное преимущество – для того, чтобы стать чемпионом, вне зависимости от результата Куартараро, в последней гонке ему требовалось финишировать хотя бы на 14-й позиции. Баньяя финишировал 9-м.

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные