В «Ф-1» уверены в проведении Гран-при Бразилии
В «Формуле-1» уверены, что Гран-при Бразилии пройдет по расписанию и протесты, которые проходят в стране, никак не повлияют на проведение мероприятия.
В ответ на запрос журналистов представители «Формулы-1» заявили, что информация о возможных проблемах с проведением Гран-при Бразилии не соответствует действительности.
«Формула-1» и ФИА будут следовать стандартным протоколам безопасности и находятся на постоянной связи с промоутерами и местными властями.
Также сообщается, что ситуация с протестами в Бразилии начала стабилизироваться после того, как действующий президент Жаир Болсонару признал поражение на выборах.
Ферстаппен – самый молодой в истории списка «500 богачей» на родине. Заработал 120 млн евро к 25 годам
Комментарии