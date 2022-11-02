Гран-при Бразилии может не состояться из-за беспорядков в стране

Проведение Гран-при Бразилии может оказаться под угрозой из-за беспорядков в стране.

В Бразилии повсеместно проходят массовые акции протеста – беспорядки начались после результатов президентских выборов, согласно которым Луис Игнасио Лула одержал победу над действующим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Беспорядки продолжаются в том числе в Сан-Паулу, где и проводится Гран-при Бразилии. Основной проблемой являются пробки, которые замедляют работу многих сфер и объектов. В том числе аэропорта, где из-за нехватки сотрудников, которые попросту не смогли добраться до работы, было отменено множество рейсов.

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