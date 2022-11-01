Вандорн – новый резервный гонщик «Астон Мартин»

Чемпион «Формулы Е» с 2023 года станет тестовым и резервным гонщиком .

Бельгийский пилот будет выполнять свои новые обязанности вместе с бразильцем Фелипе Друговичем.

«Астон Мартин» отмечает, что Стоффель проведет «интенсивную программу по симуляции и развитию» гоночной машины на базе в Сильверстоуне.

30-летний Вандорн – победитель серии GP2, участник «Формулы-1» в составе «Макларена», а также чемпион «Формулы Е» в сезоне-2021/2022.

Кроме того, Вандорн продолжит выступать в новом сезоне «Формулы Е» за команду «Пенске».

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