Вандорн – новый резервный гонщик «Астон Мартин»

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Чемпион «Формулы Е» Стоффель Вандорн с 2023 года станет тестовым и резервным гонщиком «Астон Мартин»

Бельгийский пилот будет выполнять свои новые обязанности вместе с бразильцем Фелипе Друговичем. 

«Астон Мартин» отмечает, что Стоффель проведет «интенсивную программу по симуляции и развитию» гоночной машины на базе в Сильверстоуне. 

30-летний Вандорн – победитель серии GP2, участник «Формулы-1» в составе «Макларена», а также чемпион «Формулы Е» в сезоне-2021/2022. 

Кроме того, Вандорн продолжит выступать в новом сезоне «Формулы Е» за команду «Пенске». 

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