Фернандо Алонсо: «Думаю, что во время работы в «Макларене» мы помогли «Хонде» сделать их двигатель мощнее и надежнее»

Пилот заявил, что не жалеет о критике в адрес «Хонды», которую позволял себе во времена выступлений за «Макларен».

В те годы Алонсо часто оставался крайне недоволен работой двигателей «Хонды» – одной из самых знаменитых стала фраза, когда испанец назвал силовую установку «Хонды» «мотором от GP2».

Теперь же «Хонда», которая продолжает поставлять двигатели «Ред Булл», пусть и не в статусе полноценного технического партнера, вместе с австрийской командой дважды выиграла чемпионат.

«В те времена я действительно очень много критиковал наши двигатели «Хонды». Но люди, которые сравнивают нынешние моторы «Хонды» с теми двигатели, с которыми мы работали тогда, вообще не имеют понятия, о чем говорят. За это время очень хорошо поработала над улучшением своей силовой установки, и это нормально.

Я думаю, что мы (во времена работы в ) помогли «Хонде» сделать их двигатель мощнее и надежнее. На такую работу нужно время. И я рад за них – сейчас они вполне успешны и помогают побеждать Максу и . К сожалению для нас в «Макларене», в тот момент мы находились на стадии исключительно разработки двигателя», – рассказал Алонсо.

Пик отчаяния Алонсо после поломки шестого мотора: избил воздух и рухнул на барьеры. Следом – разнос команды в прессе