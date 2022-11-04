Фернандо Алонсо: «Думаю, что во время работы в «Макларене» мы помогли «Хонде» сделать их двигатель мощнее и надежнее»
Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что не жалеет о критике в адрес «Хонды», которую позволял себе во времена выступлений за «Макларен».
В те годы Алонсо часто оставался крайне недоволен работой двигателей «Хонды» – одной из самых знаменитых стала фраза, когда испанец назвал силовую установку «Хонды» «мотором от GP2».
Теперь же «Хонда», которая продолжает поставлять двигатели «Ред Булл», пусть и не в статусе полноценного технического партнера, вместе с австрийской командой дважды выиграла чемпионат.
«В те времена я действительно очень много критиковал наши двигатели «Хонды». Но люди, которые сравнивают нынешние моторы «Хонды» с теми двигатели, с которыми мы работали тогда, вообще не имеют понятия, о чем говорят. За это время «Хонда» очень хорошо поработала над улучшением своей силовой установки, и это нормально.
Я думаю, что мы (во времена работы в «Макларене») помогли «Хонде» сделать их двигатель мощнее и надежнее. На такую работу нужно время. И я рад за них – сейчас они вполне успешны и помогают побеждать Максу и «Ред Булл». К сожалению для нас в «Макларене», в тот момент мы находились на стадии исключительно разработки двигателя», – рассказал Алонсо.
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