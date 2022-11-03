Кристиан Хорнер: «Каждый раз, когда «Ред Булл» общался с Норрисом, он на следующий день подписывал контракт с «Маклареном»

рассказал, как «Ред Булл» вел переговоры с .

Раннее пилот сообщал, что контактировал с представителями команды из Милтон-Кейнса.

«За последние годы мы несколько раз разговаривали с Ландо. Но каждый раз, когда у нас происходила беседа, он на следующий день подписывал контракт с «Маклареном».

Сейчас у него долгосрочное соглашение с «Маклареном», и, похоже, он останется там еще на несколько лет», – заявил руководитель «Ред Булл».

Сам Норрис отметил, что общение не доходило до серьезной стадии:

«Не сказать, что мы очень активно общались. Каждый пилот старается говорить со всеми командами, и я тоже. Я говорил и с некоторыми другими людьми. Обычный разговор – мы не рассуждали сразу же, что нам делать. Просто держали контакт.

Когда соглашение подходит к концу, ты выбираешь, какие у тебя есть варианты, что возможно на ближайшие годы. Я общался не только с «Ред Булл». Все гонщики узнают, какие варианты существуют во множестве команд, вот и все».

Ландо Норрис: «Я вел переговоры с «Ред Булл», но «Макларен» лучше подходит для достижения моих целей – побед и титулов»