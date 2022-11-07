NASCAR. Логано стал двукратным чемпионом серии

Гонщик «Пенске» стал двукратным чемпионом NASCAR Cup Series.

В заключительной гонке сезона в Финиксе Логано вышел в лидеры за 29 кругов до финиша, а его главный соперник Росс Честейн, несмотря на высокую скорость в конце заезда, не сумел подняться выше третьего места – ему не хватило времени, чтобы догнать Логано и напарника лидера Райана Блэйни, чтобы попытаться совершить обгон.

«Мы сделали это! Мы снова чемпионы! Я так рад! Спасибо всем в команде. Ребята, вы потрясающие: подготовили отличную машину, провели хороший пит-стоп в конце, помогли прорваться вперед», – порадовался чемпион.

Для владельца команды Роджера Пенске эта победа стала второй в этом году в главных американских сериях: в сентябре чемпионом «Индикара» стал пилот его команды Уилл Пауэр.

Всего команда «Пенске» 17 раз брала титулы в «Индикаре» и 3 раза – в NASCAR.

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