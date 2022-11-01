Макс Ферстаппен о Хэмилтоне: «Люди говорили мне, что он не называет меня по имени»

В преддверии Гран-при Мехико заявил, что спокойно относится к тому, что якобы не называет нидерландского гонщика по имени.

Двукратному чемпиону мира сказали, что его соперник предпочитает в разговорах с прессой хвалить не Ферстаппена, а , и при этом старается использовать слово «они», а не «он» или «Макс». В действительности это не так, однако об этом Максу не сообщили.

«Люди говорят мне, что он не называет меня по имени, – отметил Ферстаппен с улыбкой. – Меня всегда учили, что нужно уважать достижения других людей в спорте. И у меня нет никаких проблем с тем, чего добился Льюис. Он один из лучших в истории».

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«И я знаю, что дело не только в гоночной машине. Да, это важно, но мы прекрасно понимаем, что нужно еще опережать напарника, и у Льюиса это регулярно получалось. Считаю, нужно признать: он потрясающе выступает», – заявил Макс.

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