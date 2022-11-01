Фернандо Алонсо – Вандорну: «Приятно будет снова поработать с тобой. Прекрасное усиление и мегаталант для «Астон Мартин»

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Фернандо Алонсо поприветствовал Стоффеля Вандорна в своей будущей команде.

Чемпион «Формулы E» станет резервным и тест-пилотом «Астон Мартин» с 2023 года, Фернандо перейдет в британскую команду из «Альпин» как основной гонщик. Алонсо и Вандорн вместе выступали за «Макларен» в 2017-2018 годах. В 2018-м Фернандо набрал 50 очков против 12 у Стоффеля, после чего бельгиец завершил карьеру в «Формуле-1».

«Поздравляю, Стоффель. Какое же прекрасное усиление и мегаталант для команды. Приятно будет снова поработать с тобой», – написал Алонсо в твиттере, добавив 72 эмодзи «👏🏻».

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