Даниэль Риккардо: «Алонсо хочет проводить свободный уик-энд на трассе, я и большинство других гонщиков – нет»

поделился мнением о гонках вне «Формулы-1».

Пилот не исключил, что примет участие в «24 часах Дайтоны», так как в следующем году не будет выступать в «Ф-1». Риккардо отметил, что не готов проводить лишние заезды, пока участвует в Гран-при, в отличие от гонщика . Испанец зачастую тренируется на собственном треке между уик-эндами «Ф-1».

«С нашим расписанием трудно найти время. И, по правде, мне не хочется проводить свободный уик-энд на трассе. Думаю, Алонсо хочется! Но большинству других пилотов – нет.

Я не отказываюсь, все дело во времени и месте. Я слишком стар, чтобы не спать 24 часа… Сейчас и тусовки у меня не такие, как раньше. Но это («Дайтона») было бы круто», – сказал Даниэль.

Пик отчаяния Алонсо после поломки шестого мотора: избил воздух и рухнул на барьеры. Следом – разнос команды в прессе