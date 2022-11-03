Кевин Магнуссен о возможном напарнике Хюлькенберге: «Никаких проблем. Я всегда уважал Нико как гонщика»

не против поработать с в «Хаасе».

Резервный пилот может заменить в составе американской команды .

После Гран-при Венгрии-2017 между Магнуссеном и Хюлькенбергом случился мини-конфликт: немец назвал соперника «самым неспортивным пилотом на решетке», а Кевин в ответ предложил Нико «облизать его яйца».

«Я много раз говорил, что у меня нет вообще никаких проблем с Нико. На самом деле я уважаю его как гонщика – я плохо знаю его как человека, но как гонщика я всегда его уважал. Так что никаких проблем бы не возникло [в случае совместной работы].

Однако у меня нет никакого мнения по поводу того, должен ли он занять вторую машину или нет. Мик в данный момент здорово себя проявляет. В начале года были трудности, он попал в несколько аварий, но сейчас он, безусловно, ускорился», – сообщил Магнуссен.

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