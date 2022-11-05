Себастьян Феттель: «Хотел бы исключить возвращение в «Формулу-1», но не могу»

допускает, что вернется в «Формулу-1».

Пилот покинет чемпионат по окончании сезона-2022.

«Я хотел бы исключить [возвращение], но не могу. Если говорить о физических кондициях, я занимаюсь спортом, куда можно вернуться после двухлетнего перерыва. Тем не менее, хотелось бы, чтобы через два года я по-прежнему говорил: «Нет, спасибо, мне больше не нужны гонки», – признался четырехкратный чемпион мира в интервью Der Spiegel.

Феттель сообщил, что как минимум на первом Гран-при сезона-2023 не будет работать на телевидении:

«Я точно не буду стоять как эксперт перед камерой с микрофоном в руке и вставлять свои две копейки. Не уверен, что я даже хочу смотреть гонку.

была моей жизненной целью на протяжении 16 лет. Теперь у меня есть тайное ожидание, что без «Формулы-1» я буду в порядке. Словно избавлюсь от зависимости. Я хочу оставить гонки в стороне и осознать, что есть полно других захватывающих вещей, благодаря которым можно найти счастье».

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