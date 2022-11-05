«Алонсо – забавный парень». Тото Вольфф о сравнении титулов Хэмилтона и Ферстаппена от Фернандо

Тото Вольфф оценил сравнение титулов, которое предложил Фернандо Алонсо из .

Двукратный чемпион «Формулы-1» посчитал, что чемпионства «менее ценны», чем гонщика . Впоследствии Алонсо признал, что сравнивать титулы нельзя.

«Он забавный парень. Он создает заголовки, а наш спорт зиждется на заголовках.

Оба они – великие чемпионы мира. Алонсо нравятся такие вещи, но не думаю, что Льюиса это беспокоит хоть на миллиметр», – отметил исполнительный директор .

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

Фернандо Алонсо: «Устал от заголовков. Все титулы – потрясающие, заслуженные и вдохновляющие, сравнивать нельзя»

Хэмилтон выложил фото с Алонсо из 2007-го после слов Фернандо о ценности титулов и борьбе с напарниками