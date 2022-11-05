Гельмут Марко: «Ферстаппена победить невозможно, и моя работа в том, чтобы его напарники это поняли»

Советник заявил, что напарникам не стоит мечтать о победе над ним.

– Кажется, остальные гонщики «Ред Булл» не способны справиться с давлением противостояния с Ферстаппеном

– Если твой напарник – Макс, ты не на самом приятном отрезке карьеры.

Макс – особенный гонщик. Отец [ ] тренировал его очень суровыми методами, но весьма успешно. К примеру, когда Максу было десять и они гонялись в Италии, все гонщики уходили в кафе, когда начинался дождь. Макс оставался на трассе, порой с замершими пальцами. Поэтому он так хорош под дождем. Он мгновенно адаптируется.

– И напарники это видят?

– Да. Они сравнивают свою машину с его: «Одинаковая ли у нас техника?». Думают, как его опередить. Они не могут это сделать, поэтому меняют настройки болида или свой стиль пилотажа. Конечно, ты не можешь принять, что просто не так хорош, как он.

В какой-то момент необходимо осознать: есть кто-то настолько особенный, что победить его просто невозможно. И моя работа в том, чтобы они это поняли. Жестоко ли это? Я так не думаю.

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