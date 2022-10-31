Эстебан Окон: «Я тоже умею считать поломки. У меня и Алонсо по 6 использованных моторов»

прокомментировал слова о том, что ломается лишь «Альпин» Фернандо Алонсо.

Алонсо заявил, что потерял примерно 66 очков из-за технических проблем в 2022 году. Окон напомнил, что поломки случались и у него.

«У меня отказала коробка передач в Имоле [в квалификации], сломалась машина в Сильверстоуне, я сошел в Сингапуре. Я тоже могу их посчитать! Думаю, проблемы возникали у нас обоих. Я использовал те же шесть моторов. Да, сегодня у него сломался двигатель, но у нас их одинаковое количество», – сообщил Эстебан.

Француз рассказал, что ему пришлось беречь силовую установку на Гран-при Мехико:

«Важно было минимизировать потери. Здорово заработать очки, но для команды результат не очень хороший – мы потеряли Фернандо.

Я всю гонку испытывал проблемы с охлаждением, на протяжении значительной части заезда приходилось поднимать ногу с педали газа. В основном из-за этого мы проиграли позицию Даниэлю [Риккардо]. У него был десятисекундный штраф, а я не мог атаковать по максимуму. Я знал о штрафе и пропустил его, не оборонялся изо всех сил, но, к сожалению, нам пришлось сильнее контролировать темп, чем мы рассчитывали».

Фернандо Алонсо: «В «Макларен-Хонде» ломались обе машины, в «Альпин» схожу лишь я»

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