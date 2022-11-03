Мазепин дебютировал в роли диджея: «Если закрыт один путь для самовыражения, нужно искать другой»

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин попробовал себя в роли диджея.

«В этом году мне пришлось попрощаться на какое-то время с «Формулой-1». Но чтобы открыться чему-то иному, важно примириться с неудачами и неприятностями. Если закрыт один путь для самовыражения, то нужно искать другой.

Впервые предстаю перед вами в такой роли. Классно, что можно открывать в себе новые грани и находить возможности для развития в своих же собственных проектах», – прокомментировал опыт Мазепин.

«Хаас» расторг контракт с Никитой перед стартом сезона-2022. В 2021 году российский гонщик не заработал ни одного очка и занял 21-е место в чемпионате.

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Фото: инстаграм Никиты Мазепина