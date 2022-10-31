Фернандо Алонсо: «В «Макларен-Хонде» ломались обе машины, в «Альпин» схожу лишь я»

Гонщик «Альпин» сравнил поломки моторов «Рено» и «Хонды».

Испанец сошел на Гран-при Мехико из-за проблем с силовой установкой «Рено». Фернандо подчеркнул, что с подобными трудностями не сталкивается партнер по «Альпин» . По окончании сезона Алонсо перейдет в «Астон Мартин» и будет использовать двигатели .

«У машины номер 14 всегда проблемы с надежностью. За 20 кругов до финиша я потерял один цилиндр, так что ехал с пятью – мощности было на 20 процентов меньше.

Я на 20 секунд опережал и своего напарника. Так что, считаю, гонка получилась исключительной – я оцениваю заезды в Остине и здесь как два моих лучших с точки зрения темпа.

Я уже потерял 60 очков в этом году. Если прибавить 6, получится где-то 66. И, конечно, от схода выиграли соперники – все заработали на два балла больше, чем должны были. Просто потрясающе, что в каждой гонке сходит всего одна машина или две, и это всегда болид номер 14. В нынешнем сезоне у меня взорвались, наверное, пять двигателей – в Австралии была проблема в квалификации, в Австрии я даже не стартовал.

Полагаю, более или менее в 50 процентах гонок мы не заработали очки, которые заслуживали. Но теперь мы ничего не можем поделать», – заявил Алонсо.

Двукратный чемпион «Формулы-1» часто сходил и во время выступлений за «Макларен-Хонду» в 2015-2017 годах:

«В конце первого сезона с «Хондой» мы получили штраф – примерно 72 позиции на решетке, что-то в таком духе. Но с «Хондой» останавливались обе машины, а в этом году сходит лишь болид номер 14.

Двигатель [ ] просто не заканчивает гонки. Если меняешь шесть или семь моторов и все равно не финишируешь, дело не в невезении.

Думаю, ближайшей зимой им нужно провести определенную работу – надеюсь, не слишком серьезную».

Алонсо дебютирует за «Астон Мартин» на тестах после Гран-при Абу-Даби (Autosport)

Алонсо после Гран-при Японии: «Просил провести оба пит-стопа раньше – должно быть, микрофон отключился. Не знаю, что делала «Альпин»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram