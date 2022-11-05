«Хаас» объявит о контракте с Хюлькенбергом 10 ноября (Ziggo Sport)
«Хаас» близок к тому, чтобы объявить о соглашении с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом.
Как сообщает комментатор Ziggo Sport Джек Плой, официальное заявление состоится в четверг, 10 ноября, перед Гран-при Сан-Паулу. Хюлькенберг заменит в составе «Хааса» Мика Шумахера и станет напарником Кевина Магнуссена.
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