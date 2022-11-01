Отмар Сафнауэр о поломках Алонсо: «Не нашли причину, почему все складывается против Фернандо»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр прокомментировал частые сходы Фернандо Алонсо.

Алонсо досрочно закончил гонку в Мексике из-за отказа мотора, после чего пожаловался, что трудности испытывает только он, а не напарник Эстебан Окон.

«Проблема возникла с двигателем, а моторы Эстебана и Фернандо готовят разные люди – хотя вероятность [разницы в уровне техники] мала, она не равна нулю, такое возможно.

Помню, когда я работал в «Хонде», у было 13 поломок мотора в каком-то году, у Дженсона [Баттона] – ноль. Мы так и не обнаружили причину. Пилотировал ли Такума как-то иначе?

[В случае Алонсо] мы также не нашли причину и не видим ничего необычного с машиной, но в таких обстоятельствах все складывается против Фернандо. Мы извиняемся перед Фернандо. Понятно разочарование, когда проводишь такую гонку и едешь в очковой зоне», – заявил Сафнауэр.

Менеджер отметил, что поработает над надежностью двигателей:

«Моторы были заморожены в начале сезона, и мы решили сделать ставку на мощность, поскольку ФИА позволяет устранять проблемы с надежностью позже. Пока что мы решали все проблемы, с которыми сталкивались. Нельзя увеличивать мощность до 2026 года, однако мы можем работать над надежностью. Зимой будут внедрены улучшения».

Фернандо Алонсо: «В «Макларен-Хонде» ломались обе машины, в «Альпин» схожу лишь я»

Эстебан Окон: «Я тоже умею считать поломки. У меня и Алонсо по 6 использованных моторов»