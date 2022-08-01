Феттель уходит из «Ф-1», Алонсо в «Астон Мартин», сказочные стратеги «Феррари», Квят дебютировал в NASCAR сходом и другие новости Гран-при Венгрии

Sports.ru представляет дайджест мощнейших трансферов, событий Гран-при Венгрии «Формулы-1» и других гоночных новостей недели.

1. Феттель объявил об уходе из «Ф-1» по окончании сезона-2022 – ради этого четырехкратный чемпион завел аккаунт в инстаграме. Себ сообщил, что несколько лет размышлял о решении и желает проводить больше времени с семьей.

2. Себастьяна внезапно заменит Алонсо: Фернандо подписал с «Астон Мартин» многолетнее соглашение и покинет «Альпин» в конце года.

3. Ферстаппен выиграл Гран-при с десятой стартовой позиции, одержав восьмую победу в сезоне, оторвался от Леклера на 80 очков и заработал звание гонщика дня.

«Мерседес» второй раз подряд взял двойной подиум: Хэмилтон финишировал вторым, Расселл – третьим. Для Льюиса попадание в призы стало пятым кряду.

4. Квалификацию покорил Расселл, завоевавший первый поул в карьере.

5. Леклер занял шестое место вместо победы в гонке и не понял стратегию «Феррари». Бинотто полностью поддержал свою «отличную команду» и объяснил, как принималось решение о переходе Шарля на «хард».

6. «Порше» приобретет 50 процентов акций гоночной компании «Ред Булл».

7. Гран-при Франции покидает календарь «Ф-1», гонка в Бельгии почти наверняка еще раз пройдет в 2023 году, сообщает немецкая пресса.

⏱️ Хроника заезда: Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии после старта с 10-го места, «Феррари» сделала гоночное харакири

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Венгрии

Другие серии

1. Квят дебютировал в NASCAR. «Надеюсь сражаться за победы и титулы», – пояснил свои амбиции Даниил, объявляя о переходе в кузовные гонки.

Первую квалификацию Даниил завершил 36-м и сошел в дебютной гонке на дорожной конфигурации «Индианаполиса» из-за технических проблем.

2. Смоляр выиграл основную гонку «Формулы-3» на «Хунгароринге», спринт остался за Коллетом.

3. Лучшим в первой гонке «Формулы-2» стал Дуэн, во второй – Пуршер.

4. Вандорн рвется к титулу в «Формуле E» благодаря подиуму и четвертому месту в Лондоне. Деннис победил в субботнем заезде, ди Грасси – в воскресном.

5. Пауэлл выиграла гонку Серии W в Венгрии после семи побед Чедуик подряд.

Важные цитаты

Кристиан Хорнер о борьбе за титул: «В этом году меньше политики и ерунды вне трассы»

Гельмут Марко: «В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена»

Ландо Норрис о поуле Расселла: «Я немного расстроен – Джордж украл кусочек моей славы!»

Даниил Квят – Феттелю: «Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано»

Даниэль Риккардо: «Дайте мне машину для побед, и я выиграю»

🔔 «Формула-1» уходит на каникулы и вернется этапом в Нидерландах (2-4 сентября), а в ближайшие семь дней нас ждут

1. Гран-при Великобритании MotoGP (5-7 августа).

2. Ралли Финляндии WRC (4-7 августа).

3. Этап «Индикара» в Нэшвилле (5-7 августа).

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