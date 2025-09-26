Лука ди Монтедземоло: «Сайнс и Леклер были хорошей парой пилотов, но Ферстаппен – лучший в «Ф-1» с отрывом»
Ди Монтедземоло поставил Ферстаппена выше любого другого гонщика «Ф-1».
Директор компании «Макларен» и экс-президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о звездах «Формулы-1».
«Должен сказать, для меня Ферстаппен является номером один – с отрывом. Даже в последней гонке в Баку, в трудных условиях, он ни разу не потерял контроль. Всегда показывал скорость. Он никогда не ошибается.
Сайнс и Леклер были очень хорошей парой пилотов [«Феррари»]. Но, без сомнений, Ферстаппен – лучший, на мой взгляд. С отрывом», – заявил итальянец.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Reuters
