Маттиа Бинотто: «Феррари» наблюдала за «хардом» у соперников и учла все факторы при выборе стратегии Леклера»

Проблемы соперников не убедили «Феррари» в ошибочности стратегии , рассказал руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто.

Леклер перешел на «хард» на 39-м круге , после чего немедленно потерял скорость и был вынужден заехать на дополнительный пит-стоп.

Маттиа ответил на вопрос, видели ли в «Феррари» трудности , пилоты которой также страдали на жестких покрышках.

«Да, мы это обсудили, так что нельзя сказать, что стратегия высечена в камне. Мы следили за гонкой, а также наблюдали, что происходит с «хардом» у других команд. Мы учли все факторы, обсудили, какое решение станет наилучшим, и сделали выбор. Безусловно, сегодня решение оказалось неверным.

Важно сказать: мы считаем, что болид работал не так, как ожидалось. Мы не показывали скорость, которая была в гоночных условиях в пятницу. Условия изменились, стало существенно холоднее. Но в целом скорости не хватало. Какие бы шины мы ни использовали, вряд ли бы мы оказались так быстры, как рассчитывали», – ответил Бинотто.

Маттиа Бинотто: «Полностью поддерживаю стратегов, у «Феррари» отличная команда»

Шарль Леклер: «Нужно было оставаться на «медиуме» дольше – не понял, зачем переходить на «хард»

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