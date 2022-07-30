Гельмут Марко: «В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена»

Советник подвел итоги квалификации к , отметив, что не слишком доволен результатами на последних этапах.

«В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена. Ему было очень трудно во всех прошедших сессиях, так что нужно сесть и все обсудить.

Летний перерыв в чемпионате еще не начался, а Серхио, судя по всему, уже в отпускном настроении. Нам нужно будет все обсудить. И Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.

Потому что если в первой практике ты оказываешься в секунде позади напарника, тебе очень трудно отыграть такое отставание в дальнейшем. Мы видели такое на некоторых прошлогодних Гран-при, так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», – рассказал Марко.

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