Гельмут Марко: «В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Венгрии, отметив, что не слишком доволен результатами Серхио Переса на последних этапах.
«В данный момент Перес слишком сильно позади Ферстаппена. Ему было очень трудно во всех прошедших сессиях, так что нужно сесть и все обсудить.
Летний перерыв в чемпионате еще не начался, а Серхио, судя по всему, уже в отпускном настроении. Нам нужно будет все обсудить. И Серхио нужно брать за основу настройки Ферстаппена и придерживаться общего курса, начиная с первой же практики.
Потому что если в первой практике ты оказываешься в секунде позади напарника, тебе очень трудно отыграть такое отставание в дальнейшем. Мы видели такое на некоторых прошлогодних Гран-при, так что теперь нам нужно сделать так, чтобы это прекратилось», – рассказал Марко.
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