На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open

В Казани прошел финал сезона RDS Open.

По итогам этапа RDS Open, который прошел 6-7 сентября на трассе «Казань-Ринг Каньон», определился чемпион сезона в зачете PRO – им стал Анатолий Щербак из Москвы. В то же время победителем этапа стал Анатолий Добровольский, для которого эта победа стала первой в RDS Open.

В то же время чемпион в зачете NXT был определен досрочно – им стал Тимофей Добровольский.

RDS Open 2025. 7-й этап. «Казань-Ринг Каньон». Личный зачет.

ТОП-3, зачет PRO:

1.   Дмитрий Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 262 балла

2.   Сергей Алачев (г. Новосибирск) — 190 баллов

3.   Александр Мезенцев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 158 баллов

ТОП-3, зачет NXT:

1.   Тарас Шатов (г. Казань) — 269 баллов

2.   Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 202 балла

3.   Антон Мифсуд (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса 2») — 162 балла

RDS Open 2025. 7-й этап. «Казань-Ринг Каньон». Командный зачет:

1.   STAR PЁR STARS AIMOL — 505 баллов

2.   «Tamashi Культура Заноса» — 316 баллов

3.   «Tamashi Культура Заноса 2» — 297 баллов

RDS Open 2025. Личный зачет по итогам сезона:

ТОП-3, зачет PRO:

1.    Анатолий Щербак (г. Москва) — 997 баллов

2.    Федор Воробьев (г. Москва) — 860 баллов

3.    Сергей Корнеев (г. Екатеринбург) — 773 балла

ТОП-3, зачёт NXT:

1.   Тимофей Добровольский (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1401 балл

2.   Артур Зеленый (г. Москва, STAR PЁR STARS AIMOL) — 1243 балла

3.   Владимир Афанасьев (г. Санкт-Петербург, «Tamashi Культура Заноса») — 865 баллов

RDS Open 2025. Командный зачет по итогам сезона. Предварительные результаты:

1. STAR PЁR STARS AIMOL — 3253 балла

2. Tamashi Культура Заноса — 1927 баллов

3. Tamashi Культура Заноса 2 — 1733 балла

Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба Гран-при Российской Дрифт Серии
Сергей Алачев
Анатолий Щербак
Тимофей Добровольский
Федор Воробьев
STAR PËR STARS AIMOL
Артур Зеленый
logoRDS GP
logoRDS Open
Дрифтинг
