Квят стал 36-м в своей первой квалификации в NASCAR

Гонщик NASCAR Даниил Квят завершил свою первую квалификацию в новой серии на 36-м месте.

Поул на дорожной конфигурации завоевал Тайлер Реддик, вторым стал Остин Синдрик, третьим – Чейз Бриско. Бывший пилот «Формулы-1» выступал за рулем в составе «Хезеберга» и показал 36-е время из 38 участников.

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

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