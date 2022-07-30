Квят стал 36-м в своей первой квалификации в NASCAR

Гонщик NASCAR Даниил Квят завершил свою первую квалификацию в новой серии на 36-м месте.
Поул на дорожной конфигурации «Индианаполиса» завоевал Тайлер Реддик, вторым стал Остин Синдрик, третьим – Чейз Бриско. Бывший пилот «Формулы-1» выступал за рулем «Тойоты» в составе «Хезеберга» и показал 36-е время из 38 участников.
Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?
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