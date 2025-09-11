Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игоры Драйв»

20-21 сентября Igora Drive Drift Challenge завершит сезон-2025 на шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв».

После трех этапов на легендарном «бетонном Колизее» пилотов ждет совсем другая трасса – скоростная, широкая, с длинными прямыми участками и пологими затяжными поворотами. Пилоты смогут показывать дрифт на высоких скоростях и рисковать, не боясь оказаться в стене.

Лидером на финальный этап приедет Александр Мезенцев, который набрал 612 очков и заметно оторвался от соперников. Он может стать чемпионом уже на ранних стадиях этапа, а вот борьба за медали по итогам сезона будет максимально напряженной. У идущих вторым и третьим Артема Лейтиса и Дениса Антрушина 324 и 312 баллов, соответственно. Преследуют первую тройку Матвей Вахрушев (271 балл) и Илья Клюкин (224 балла).

В первой пятерке – представители четырех разных регионов России. Александр Мезенцев и Илья Клюкин представляют Санкт-Петербург, Артем Лейтис – Карелию, Денис Антрушин – Архангельскую область, а Матвей Вахрушев – Ленинградскую область. Всего в сезоне IDDC приняли участие 55 пилотов из десяти регионов России и спортсмен, представляющий Мальту.

Гостей Igora Drive Drift Challenge ждет насыщенная развлекательная программа. У зрителей будет возможность выйти на главную трассу автодрома во время парада пилотов, пообщаться и сфотографироваться с любимыми дрифтерами. Гостей ждет выставка редких автомобилей, команда аниматоров во главе с символом автодрома рысью Сидом, яркая фотозона, фуд-траки с вкусной едой и многое другое.

В субботу пройдут квалификационные заезды, а в воскресенье – парные. Билеты на грандиозный праздник дрифта доступны в продаже на сайте автодрома .