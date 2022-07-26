Кристиан Хорнер о борьбе за титул: «В этом году меньше политики и ерунды вне трассы»

Руководитель рассказал, как изменилась борьба за титул в 2022 году.

В прошлом сезоне «Ред Булл» противостоял , теперь же австрийская команда обыгрывает .

«Между двумя крайне конкурентоспособными командами есть уважение. Мы в каждой гонке сражаемся лицом к лицу, и здорово видеть настоящее уважение между гонщиками и командами. Безусловно, сегодня конкуренция происходит на треке, политики и ерунды вне трассы мало.

У «Феррари» отличная машина. Думаю, они лучше проезжают поребрики. У нас хороший болид с аэродинамической точки зрения, быстрый на прямых. Мы по-разному собираем время на круге, но результат весьма схожий. Все дело в правильных настройках, износе шин, температурах, пит-стопах, стратегии. Очень и очень плотная борьба.

Я считаю, что в первой половине сезона мы чуть лучше воспользовались своими шансами, но ожидаю, что сражение во второй части окажется очень плотным», – отметил Хорнер.

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