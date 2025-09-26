  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Кевин Магнуссен о последних сезонах в «Ф-1»: «Самое тяжелое, что я испытывал – проводить так много времени вдали от детей»
0

Кевин Магнуссен о последних сезонах в «Ф-1»: «Самое тяжелое, что я испытывал – проводить так много времени вдали от детей»

Магнуссен сообщил о самом трудном периоде в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен признался, что напряженный график стал для него серьезной проблемой после появления двух дочерей.

«В последние два года, когда у меня уже было двое детей, и я все еще гонялся в «Формуле-1», было невероятно трудно.

Это самое тяжелое, что я испытывал – проводить так много времени вдали от детей. Я никогда не чувствовал, чтобы куда-либо меня тянуло сильнее, чем к своим малышкам», – заявил в эфире DR датчанин, завершивший карьеру в Гран-при в 2024-м.

Кевин Магнуссен: «После «Макларена» я потратил все до копейки, банк заблокировал карточки. Будущая жена заплатила за билет лоукостером на тесты ДТМ»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Se og Hør
logoКевин Магнуссен
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джо Сейвард: «В Барселоне наверняка пройдут гонки в 2028-м и 2030-м, Саудовская Аравия хочет второй этап, Таиланд и Руанда проявляют интерес»
14 минут назад
Гюнтер Штайнер: «Макларен» должен быть выше «правил папайи» – и будет»
146 минут назад
Ральф Шумахер: «Есть вариант с Данном и Линдбладом в «Рейсинг Буллз» и Аджаром в «Ред Булл» – тогда Цунода и Лоусон вылетят»
сегодня, 14:12
Мик Шумахер впервые проведет тесты «Индикара»
сегодня, 13:32
Джо Сейвард: «Рекорд «Ф-1» в США – 3,1 млн зрителей, НФЛ – 34, инаугурацию Трампа посмотрели 24,6. Нужно, чтобы Леклер или Норрис начали встречаться со Свифт»
2сегодня, 13:10
Пилот Суперкубка «Порше» Боеркампс: «В 2020-м Ферстаппен ездил в Венгрии на «Порше» 911 – он полностью стер шины»
сегодня, 13:02
Эндрю Шовлин: «Мерседес» должен частично взять ответственность за трудности Антонелли»
сегодня, 12:28
Джеймс Воулз выступил против сокращения Гран-при: «Продукт такой, какой есть, но нужно переосмыслить вещание»
сегодня, 12:26
Пьер Ваше: «Шансы Ферстаппена на титул? Не знаю. Задача «Ред Булл» – второе место в Кубке конструкторов»
1сегодня, 11:56
Джо Сейвард: «Говорят, Азербайджан рассматривает переезд Гран-при на стационарный автодром»
3сегодня, 11:48
Ко всем новостям
Последние новости
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13
Финальный этап IDDC 2025 года пройдет на главной трассе «Игора Драйв»
11 сентября, 07:49
На этапе в Казани определился чемпион дрифт-серии RDS Open
9 сентября, 09:55Фото
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47