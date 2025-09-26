Кевин Магнуссен о последних сезонах в «Ф-1»: «Самое тяжелое, что я испытывал – проводить так много времени вдали от детей»

Магнуссен сообщил о самом трудном периоде в «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Кевин Магнуссен признался, что напряженный график стал для него серьезной проблемой после появления двух дочерей.

«В последние два года, когда у меня уже было двое детей, и я все еще гонялся в «Формуле-1», было невероятно трудно.

Это самое тяжелое, что я испытывал – проводить так много времени вдали от детей. Я никогда не чувствовал, чтобы куда-либо меня тянуло сильнее, чем к своим малышкам», – заявил в эфире DR датчанин, завершивший карьеру в Гран-при в 2024-м.

Кевин Магнуссен: «После «Макларена» я потратил все до копейки, банк заблокировал карточки. Будущая жена заплатила за билет лоукостером на тесты ДТМ»