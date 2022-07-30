Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Фиттипальди – 3-й

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн одержал победу в первой гонке «Формулы-2» на «Хунгароринге».

Юри Випс из «Хайтека» прорвался с пятой позиции на второе, на третьем месте финишировал гонщик «Хароуза» , четвертым стал лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»).

Преследующий Друговича Логан Сэрджант («Карлин») сошел на первом круге после столкновения с бразильцем и Деннисом Хаугером. Пилот «Премы» также выбыл из гонки.

Этап 10, Венгрия

Хунгароринг, Модьород

30 июля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Джек Дуэн («Виртуози») – 28 кругов

2. Юри Випс («Хайтек») +5,2

3. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +6,3

4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +7,7

5. Фредерик Вести («АРТ») +9,2

6. Лиам Лоусон («Карлин») +13,5

7. Маркус Армстронг («Хайтек») +20,1

8. Аюму Иваса («ДАМС») +20,7

9. Тео Пуршер («АРТ») +21,7

10. Олли Колдуэлл («Кампос») +29,7

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 178 очков

2. Тео Пуршер – 134

3. Логан Сэрджант – 118

4. Джехан Дарувала – 94

5. Джек Дуэн – 88

Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram