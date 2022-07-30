Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Фиттипальди – 3-й

Пилот «Виртуози» Джек Дуэн одержал победу в первой гонке «Формулы-2» на «Хунгароринге».
Юри Випс из «Хайтека» прорвался с пятой позиции на второе, на третьем месте финишировал гонщик «Хароуза» Энцо Фиттипальди, четвертым стал лидер чемпионата Фелипе Другович («МП Моторспорт»).
Преследующий Друговича Логан Сэрджант («Карлин») сошел на первом круге после столкновения с бразильцем и Деннисом Хаугером. Пилот «Премы» также выбыл из гонки.
Этап 10, Венгрия
Хунгароринг, Модьород
30 июля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Джек Дуэн («Виртуози») – 28 кругов
2. Юри Випс («Хайтек») +5,2
3. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +6,3
4. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +7,7
5. Фредерик Вести («АРТ») +9,2
6. Лиам Лоусон («Карлин») +13,5
7. Маркус Армстронг («Хайтек») +20,1
8. Аюму Иваса («ДАМС») +20,7
9. Тео Пуршер («АРТ») +21,7
10. Олли Колдуэлл («Кампос») +29,7
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 178 очков
2. Тео Пуршер – 134
3. Логан Сэрджант – 118
4. Джехан Дарувала – 94
5. Джек Дуэн – 88
Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram