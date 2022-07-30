Формула-3. Венгрия. Коллет выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 15-й, Хаджар стал лидером чемпионата

Гонщик «МП Моторспорт» Кайо Коллет выиграл спринт «Формулы-3» в Венгрии.

Победа стала для бразильца первой в «Ф-3».

Гонка проходила на подсыхающей трассе после дождя, который шел на старте заезда. Франко Колапинто из вышел в лидеры в первом повороте, но в дальнейшем уступил Коллету, который накопил отрыв в несколько секунд к концу спринта. Пилот «Хайтека» Исак Хаджар упустил возможность стать третьим – в итоге место на подиуме завоевал Куш Майни («МП Моторспорт»). Тем не менее, четвертое место обеспечило Хаджару лидерство в чемпионате благодаря тому, что Виктор Мартен из «АРТ» финишировал шестым.

Незадолго до финиша между собой столкнулись напарники по «Преме» и Джек Кроуфорд, выбывшие из очковой зоны.

Александр Смоляр («МП Моторспорт») стартовал 12-м и при прорыве в топ-10 дошел до контакта с соперником, опустившись на 20-е место. В итоге Смоляру удалось подняться на 15-ю строчку.

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Хаджар занимает первую строчку в личном зачете со 104 очками, его преследуют Мартен (103), Леклер (91), Кроуфорд (70) и Роман Штанек (69).

Формула-3. Венгрия. Квалификация. Смоляр завоевал поул

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