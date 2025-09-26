  • Спортс
  • Ральф Шумахер: «Есть вариант с Данном и Линдбладом в «Рейсинг Буллз» и Аджаром в «Ред Булл» – тогда Цунода и Лоусон вылетят»
0

Ральф Шумахер: «Есть вариант с Данном и Линдбладом в «Рейсинг Буллз» и Аджаром в «Ред Булл» – тогда Цунода и Лоусон вылетят»

Шумахер назвал наихудший сценарий будущего для Цуноды и Лоусона.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что гонщик «Ред Булл» Юки Цунода и представитель «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рискуют покинуть «Формулу-1».

«До Баку я бы сказал, что и Цунода, и Лоусон вылетят в следующем сезоне. Если [в «Ред Булл»] захотят дать шанс молодым пилотам, ситуация будет сложной для обоих, ведь Аджар может перейти в «Ред Булл». Возможно, получится забрать Алекса Данна из «Макларена», а также продвинуть Арвида Линдблада в «Рейсинг Буллз». Такой вариант, безусловно, есть.

В то же время ожидания «Рейсинг Буллз» возросли благодаря хорошим результатам. Было бы несправедливо вообще не оставлять в команде пилотов с опытом в «Ф-1», – заявил немец.

Шумахер также поделился мыслями о составе «Ред Булл»:

«Нервный болид «Ред Булл» не подходит [Цуноде]. Временами и у Ферстаппена возникают проблемы.

[Цунода и Лоусон] хорошо выступили в Баку. Но отставание на финише все равно составило 30 секунд. Это огромная разница. Однако Цунода уже находится на уровне Серхио Переса, причем не в худший его период.

В данный момент я бы поставил на Изака Аджара. Но если команда полагает, что Цунода является реальным вариантом – а Цунода все сильнее сближается с машиной, и наоборот – то такое тоже возможно».

Журналист Нобл: «Марко похлопал Цуноду по плечу с широкой улыбкой, Мекьес был очень доволен Юки в Баку»

Юки Цунода: «Начинаю лучше понимать болид «Ред Булл»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
logoЮки Цунода
возможные переходы
logoЛиам Лоусон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Гран-при Азербайджана
logoМакларен
logoСерхио Перес
logoРейсинг Буллз
logoРальф Шумахер
Алекс Данн
logoРед Булл
Арвид Линдблад
logoИзак Аджар
