Ральф Шумахер: «Есть вариант с Данном и Линдбладом в «Рейсинг Буллз» и Аджаром в «Ред Булл» – тогда Цунода и Лоусон вылетят»

Шумахер назвал наихудший сценарий будущего для Цуноды и Лоусона.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что гонщик «Ред Булл» Юки Цунода и представитель «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рискуют покинуть «Формулу-1».

«До Баку я бы сказал, что и Цунода, и Лоусон вылетят в следующем сезоне. Если [в «Ред Булл»] захотят дать шанс молодым пилотам, ситуация будет сложной для обоих, ведь Аджар может перейти в «Ред Булл». Возможно, получится забрать Алекса Данна из «Макларена », а также продвинуть Арвида Линдблада в «Рейсинг Буллз ». Такой вариант, безусловно, есть.

В то же время ожидания «Рейсинг Буллз» возросли благодаря хорошим результатам. Было бы несправедливо вообще не оставлять в команде пилотов с опытом в «Ф-1», – заявил немец.

Шумахер также поделился мыслями о составе «Ред Булл»:

«Нервный болид «Ред Булл» не подходит [Цуноде]. Временами и у Ферстаппена возникают проблемы.

[Цунода и Лоусон] хорошо выступили в Баку. Но отставание на финише все равно составило 30 секунд. Это огромная разница. Однако Цунода уже находится на уровне Серхио Переса, причем не в худший его период.

В данный момент я бы поставил на Изака Аджара. Но если команда полагает, что Цунода является реальным вариантом – а Цунода все сильнее сближается с машиной, и наоборот – то такое тоже возможно».

