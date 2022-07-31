Формула-3. Венгрия. Смоляр выиграл 2-ю гонку

Гонщик «МП Моторспорт» выиграл основную гонку «Формулы-3» в Венгрии в доминирующем стиле.

Смоляр стартовал с поула, защитился на старте и уехал от конкурентов, финишировав с отрывом в 5,5 секунды. Второе место занял Зейн Малони из «Трайдента», третьим – пилот «Премы» Оливер Беарман, на которого до конца заезда оказывал давление напарник Джек Кроуфорд.

Заезд проходил на подсыхающей трассе. Все лидеры решили остаться на дождевых покрышках, однако некоторые гонщики рискнули перейти на «слики», и пилоту Заку О’Салливану удалось подняться из хвоста на четвертое место.

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Пилот «Хайтека» Исак Хаджар стал 18-м, но сохранил лидерство в чемпионате. Виктор Мартен из «АРТ» сравнялся с ним по очкам (104), следом расположились пилоты «Премы» (95), Кроуфорд (80) и Беарман (80). Смоляр поднялся на седьмую строчку в личном зачете (63).

Формула-3. Венгрия. Коллет выиграл 1-ю гонку, Смоляр – 15-й, Хаджар стал лидером чемпионата

Формула-3. Венгрия. Квалификация. Смоляр завоевал поул

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