Гюнтер Штайнер: «Макларен» должен быть выше «правил папайи» – и будет»

Штайнер предположил, что «Макларен» откажется от честной борьбы.

Совладелец команды «Тек 3» MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер убежден, что «Макларен» вопреки заявленным принципам сделает ставку на Оскара Пиастри в борьбе с Ландо Норрисом.

«Даже если у Макса [Ферстаппена] будет лучшая машина, он все равно не выиграет все гонки, на мой взгляд. Но борьба может возникнуть, и тогда «Макларену » придется поменять «правила папайи» и поддержать одного из пилотов.

Может, стоило сделать это чуть раньше, но, конечно, команда хочет действовать справедливо, пусть даже ценой титула. Я бы так не поступил.

Однако это случится, ведь ты хочешь выиграть и личный титул, не только Кубок конструкторов. А команда важнее, чем гонщик. Не хочу их принижать, но пилоты – часть команды, и оба они не могут победить.

В таком случае вместо борьбы напарников между собой и проигрыша ты получаешь одного победителя. Пусть даже Ландо – лицо команды или, как вы выразились, любимый сын. Считаю, «Макларен» должен быть выше этого – и будет выше этого», – заявил итальянец в подкасте The Red Flags.

