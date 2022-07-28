Феттель завел аккаунт в инстаграме

Четырехкратный чемпион мира завел первый официальный аккаунт в социальных сетях.

Пилот открыл страницу в инстаграме. Феттель оставался единственным гонщиком «Формулы-1» без аккаунтов в соцсетях.

Страница Себа верифицирована инстаграмом. Феттель пока не выложил ни одного поста, но на момент публикации новости на него уже подписалась 281 тысяча человек, в том числе экс-напарник по «Феррари» и бывшая команда .

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