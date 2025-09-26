Ромен Грожан: «Меня заставили прослезиться, устроили овацию на тестах. Ожидал такое на Гран-при Абу-Даби-2020, но сегодня даже лучше»

Грожан прослезился после теплого приема в «Ф-1».

Экс-пилот «Хааса » Ромен Грожан поделился эмоциями от первых тестов в болиде «Формулы-1» после аварии 2020 года.

Француз использовал «Хаас» 2023 года VF-23 в Муджелло.

«Дождевой день, но, как мы говорим, это как свадьба под дождем – к счастью. Дождь, счастливый день – фантастика.

Поначалу чувствовалось, что я потерял хватку, но затем все вернулось. Я даже провел старт с места. И, можете себе представить, мой последний старт с места был в Бахрейне в 2020 году. В этот раз все сложилось куда лучше.

Я очень благодарен, это уникальная возможность увидеться с людьми, которые работают в команде еще с Гран-при Австралии-2016, опробовать новое поколение болидов. Фантастика, и, повторюсь, я очень и очень благодарен. Нет других слов.

В конце меня заставили прослезиться! Я держал визор опущенным, но на моем последнем круге возвращения в боксы все из «Феррари », «Ред Булл », «Пирелли» – и, конечно, команда «Хаас» там была – аплодировали мне, устроили своего рода овацию.

Я ожидал такое на Гран-при Абу-Даби-2020. Думаю, сегодня получилось даже лучше», – признался Ромен.

Грожан проводит тесты «Ф-1» в шлеме, подготовленном его детьми к Гран-при Абу-Даби-2020

Грожан вернется в болид «Ф-1» и проведет первые тесты за «Хаас» после аварии 2020 года