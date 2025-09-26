Джо Сейвард: «В Барселоне наверняка пройдут гонки в 2028-м и 2030-м, Саудовская Аравия хочет второй этап, Таиланд и Руанда проявляют интерес»

Сейвард рассказал о деталях календаря «Ф-1» на ближайшие годы.

Журналист и инсайдер Джо Сейвард перечислил страны, претендующие на проведение Гран-при в обозримом будущем.

«Гран-при США скоро заключит новую сделку, и в какой-то момент мы услышим, что Барселона наверняка захватит слот, чередующийся с Гран-при Бельгии . В Спа будут гонки в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах, а Барселоне достанутся 2028-й и 2030-й.

Вероятно, останутся еще два слота на 2027 и 2028 года, желающих много. Саудовская Аравия хочет второй этап, Таиланд и Руанда проявляют интерес, есть потенциал в заявках Кореи , Португалии , Аргентины и Южной Африки. Не говоря уж о Турции и Барселоне.

Цена – один вопрос, но для выстраивания глобального вида спорта роль играет и стратегическая важность. Гонка в Южной Америке, к примеру, важнее очередного Гран-при в Европе. Этап в Африке считают важным, но лишь в том случае, если сделка всех устроит. Заявка Аргентины практически полностью зависит от того, сохранит ли Франко Колапинто место в 2026-м», – написал эксперт.

Джо Сейвард: «Говорят, Азербайджан рассматривает переезд Гран-при на стационарный автодром»

Джо Сейвард: «Рекорд «Ф-1» в США – 3,1 млн зрителей, НФЛ – 34, инаугурацию Трампа посмотрели 24,6. Нужно, чтобы Леклер или Норрис начали встречаться со Свифт»