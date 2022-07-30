Пауэлл выиграла гонку Серии W в Венгрии после 7 побед Чедуик подряд

Британская гонщика Элис Пауэлл стала быстрейшей по итогам гонки Серии W в Венгрии.

Пауэлл стартовала с поула и прервала серию побед двукратной чемпионки Джейми Чедиук.

Чедиук заняла пятое место в квалификации, а в гонке прорвалась на второе место. До этого Джейми выиграла семь этапов подряд. Третью позицию завоевала Бейтске Виссер. заработала первые очки в Серии W, финишировав девятой.

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