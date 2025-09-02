Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
В Казани готовятся к финалу сезона чемпионата по дрифту RDS Open.
Этап пройдет 6-7 сентября на трассе «Казань-Ринг Каньон».
В зачете NXT чемпион был определен досрочно. Благодаря отличным результатам на дистанции сезона Тимофей Добровольский выиграл титул по итогам 6-го этапа. В командном зачете победитель тоже определен досрочно – им стал коллектив STAR PER STARS AIMOL.
В зачете RDS Open PRO на победу в чемпионате претендуют Анатолий Щербак и Федор Воробьев. Математические шансы остаются и у Сергея Корнеева, однако его победа станет возможной только в случае провала обоих лидеров.
Расписание 7 этапа RDS Open 2025 на «Казань-Ринг Каньон»
6 сентября, суббота
10:15-12:20 — квалификация (1-3 группа)
13:00-13:35 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия
15:30-17:35 — парные заезды ТОП-32
7 сентября, воскресенье
10:05-11:05 — парад пилотов и автограф-сессия
12:20-17:55 — парные заезды ТОП-16 / ТОП-8 / ТОП-4 / финал
18:05 — церемония награждения
