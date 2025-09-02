Фото
0

Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани

В Казани готовятся к финалу сезона чемпионата по дрифту RDS Open.

Этап пройдет 6-7 сентября на трассе «Казань-Ринг Каньон».

В зачете NXT чемпион был определен досрочно. Благодаря отличным результатам на дистанции сезона Тимофей Добровольский выиграл титул по итогам 6-го этапа. В командном зачете победитель тоже определен досрочно – им стал коллектив STAR PER STARS AIMOL.

В зачете RDS Open PRO на победу в чемпионате претендуют Анатолий Щербак и Федор Воробьев. Математические шансы остаются и у  Сергея Корнеева, однако его победа станет возможной только в случае провала обоих лидеров.

Расписание 7 этапа RDS Open 2025 на «Казань-Ринг Каньон»

6 сентября, суббота

10:15-12:20 — квалификация (1-3 группа)

13:00-13:35 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30-17:35 — парные заезды ТОП-32

7 сентября, воскресенье

10:05-11:05 — парад пилотов и автограф-сессия

12:20-17:55 — парные заезды ТОП-16 / ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:05 — церемония награждения

Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году

Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба Гран-при Российской Дрифт Серии
logoRDS Open
Анатолий Щербак
STAR PËR STARS AIMOL
Федор Воробьев
