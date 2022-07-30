Ландо Норрис о поуле Расселла: «Я немного расстроен – Джордж украл кусочек моей славы!»

Пилот подвел итоги квалификации к , поздравив своего друга с первым поулом в «Формуле-1».

«Очень хороший день для нас. Хотя я немного расстроен – Джордж украл кусочек моей славы! (смеется) Но вообще я очень за него рад, это его первый поул в «Формуле-1», я его поздравляю.

Мы же выступили сильно, опередили ребят, которых хотели опередить. Четвертое место – это для нас очень сильный результат на трассе, обгонять на которой очень непросто. Надеюсь, что завтра так и будет. И мы были не так уж далеки от поула. Учитывая то, где мы были в начале сезона, я очень доволен.

Результат нас обнадеживает, сто процентов. Ведь с учетом того, что было на прошлой неделе, мне кажется, что болид «Альпин» по-прежнему быстрее. Но в этот уик-энд наша машина работает отлично, мы демонстрирует сильный темп. Нам над многим нужно работать, если мы хотим быть стабильно быстрее «Альпин», но за последние недели мы, как кажется, действительно сильно начали новую для себя часть сезона», – рассказал Норрис.

Первый поул Расселла в «Ф-1»: ждал 73 Гран-при, привез Хэмилтону почти 0,8 секунды, подарил «Мерседесу» лучшую квалу сезона

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram