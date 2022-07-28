Даниил Квят – Феттелю: «Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано»

Гонщик NASCAR Даниил Квят высказался по поводу ухода из «Формулы-1».

Пилот завершит карьеру в конце 2022 года. В 2015-м Квят сменил Феттеля в составе .

«Себастьян, поздравляю с удивительной карьерой и вкладом, который ты внес в автоспорт!

Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано… 😉», – написал Даниил, приложив скриншот столкновения на -2016.

В Сочи Квят врезался в Феттеля на старте гонки. Себастьян сошел, а его соперник финишировал 15-м. Этап стал последним для Даниила в составе «Ред Булл».

«Что за #####? О, я вылетел. Кто-то врезался в ###### зад машины во втором повороте, а потом кто-то врезался в ###### зад машины в третьем. ## твою мать! Серьезно, чем мы, #####, тут занимаемся?» – отреагировал тогда Себ на аварию.

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