Элканн подарил папе Льву XIV руль с «Феррари» Леклера
Лев XIV принял председателя совета директоров «Феррари» Джона Элканна в своей резиденции в Ватикане.
Менеджер подарил папе римскому руль с болида Шарля Леклера, а также модель автомобиля итальянской марки. Элканн заверил понтифика, что руль настоящий и использовался в гонках.
Фото: romereports.com
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Rome Reports
