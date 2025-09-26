Элканн подарил папе Льву XIV руль с «Феррари» Леклера

Лев XIV принял председателя совета директоров «Феррари» Джона Элканна в своей резиденции в Ватикане.

Менеджер подарил папе римскому руль с болида Шарля Леклера , а также модель автомобиля итальянской марки. Элканн заверил понтифика, что руль настоящий и использовался в гонках.

Фото: romereports.com