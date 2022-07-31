Шарль Леклер: «Нужно было оставаться на «медиуме» дольше – не понял, зачем переходить на «хард»

прокомментировал креативную стратегию «Феррари» на Гран-при Венгрии.

Гонщик Скудерии лидировал в гонке, когда заехал на пит-стоп на 39-м круге и получил шины «хард». Шарль испытывал трудности на жестком комплекте, и пилот обогнал его, даже допустив разворот. Впоследствии Леклер заехал в боксы еще раз и «переобулся» на «софт».

«Я сказал, что хочу оставаться на «медиуме» так долго, как это возможно. Нужно понять, почему мы захотели перейти на «хард», ведь я четко сказал, что хочу продержаться на «медиуме» максимально долго. Но мы очень рано поставили «хард».

На «медиуме» темп был очень хорошим. На «харде» мы, конечно, потеряли всю скорость. Мы сделали на пит-стоп больше остальных, упустили 20 секунд. Кроме этого, на протяжении пяти или шести кругов мы теряли секунду с круга – накопилось большое отставание.

Ощущения на «медиуме» были очень хорошими, честно. На «софте», да, [было гранулирование], но пришлось заезжать в боксы довольно рано, потому что на «харде» пилотировать было невероятно трудно, и у нас оставался только «софт». В конце гонки мы столкнулись с гранулированием, но это меня не удивило, мы ожидали подобного.

Я считаю, что второй отрезок нужно было удлинить. В первый раз мы остановились вовремя и сделали верный выбор. Я не совсем понял, почему мы укоротили второй отрезок и перешли на «хард».

Вполне уверен, что пит-стоп [Ферстаппена] оказал на нас давление, но, может, не следовало реагировать, потому что мы столкнулись с эффектом снежного кома и потеряли больше времени, чем должны были», – заявил Леклер.

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