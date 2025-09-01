Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году

Чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии 2022 года Аркадий Цареградцев и команда «LECAR Одержимые Моторспорт» одержали абсолютную победу на шестом этапе RDS GP в Санкт-Петербурге, который прошел в непростых погодных условиях. Заезды пришлось несколько раз откладывать и переносить из-за плотного тумана и низкой облачности.

Цареградцев показал лучший абсолютный результат – с победами в квалификации, парных заездах и командном зачете.

Успех стал для Аркадия первым в 2025 году, пилот вышел в лидеры сезона RDS GP перед финальным этапом на «Москоу Рейсвей».

Второе место Георгия Чивчяна вывело Takayama Forward Auto на первую позицию в командном зачете. Данила Скоробогатов занял третью строчку и во второй раз в карьере стал призером этапа RDS GP, а LUKOIL Racing Drift Team во второй раз в сезоне поднялась на подиум в командном зачете.

RDS GP 2025. 6-й этап. «Игора Драйв». Личный зачет. Топ-3

1. Аркадий Цареградцев (Сочи, «LECAR Одержимые Моторспорт») – 272 балла

2. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) – 197

3. Данила Скоробогатов (Томск, LUKOIL Racing Drift Team) – 160

RDS GP 2025. 6-й этап. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3

1. «LECAR Одержимые Моторспорт» – 355 баллов

2. LUKOIL Racing Drift Team – 232

3. Takayama Forward Auto – 204

RDS GP 2025. Личный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов)

1. Аркадий Цареградцев (Сочи, LECAR Одержимые Моторспорт) – 893 балла

2. Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) – 712

3. Артем Шабанов (Москва, TimeUp) – 671

RDS GP 2025. Командный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов)

1. Takayama Forward Auto – 1353 балла

2. TimeUp – 1342

3. Fresh Racing – 1208

«Обратная» конфигурация трассы «Москоу Рейсвей» 27–28 сентября примет седьмой этап RDS GP, который станет заключительным в сезоне-2025. После финиша главного турнира страны сильнейшие пилоты сразятся за Кубок России на «Суперфинале РДС» 4-5 октября — стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону на уик-энд превратится в гоночную трассу.