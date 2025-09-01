0

Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году

Чемпион Гран-При Российской Дрифт Серии 2022 года Аркадий Цареградцев и команда «LECAR Одержимые Моторспорт» одержали абсолютную победу на шестом этапе RDS GP в Санкт-Петербурге, который прошел в непростых погодных условиях. Заезды пришлось несколько раз откладывать и переносить из-за плотного тумана и низкой облачности.

Цареградцев показал лучший абсолютный результат – с победами в квалификации, парных заездах и командном зачете.

Успех стал для Аркадия первым в 2025 году, пилот вышел в лидеры сезона RDS GP перед финальным этапом на «Москоу Рейсвей».

Второе место Георгия Чивчяна вывело Takayama Forward Auto на первую позицию в командном зачете. Данила Скоробогатов занял третью строчку и во второй раз в карьере стал призером этапа RDS GP, а LUKOIL Racing Drift Team во второй раз в сезоне поднялась на подиум в командном зачете.

RDS GP 2025. 6-й этап. «Игора Драйв». Личный зачет. Топ-3

1. Аркадий Цареградцев (Сочи, «LECAR Одержимые Моторспорт») – 272 балла

2. Георгий Чивчян (Красноярск, Takayama Forward Auto) – 197

3. Данила Скоробогатов (Томск, LUKOIL Racing Drift Team) – 160

RDS GP 2025. 6-й этап. «Игора Драйв». Командный зачет. Топ-3

1. «LECAR Одержимые Моторспорт» – 355 баллов

2. LUKOIL Racing Drift Team – 232

3. Takayama Forward Auto – 204

RDS GP 2025. Личный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов)

1. Аркадий Цареградцев (Сочи, LECAR Одержимые Моторспорт) – 893 балла

2. Дамир Идиятулин (Красноярск, Fresh Racing) – 712

3. Артем Шабанов (Москва, TimeUp) – 671

RDS GP 2025. Командный зачет. Топ-3 (по итогам шести этапов)

1. Takayama Forward Auto – 1353 балла

2. TimeUp – 1342

3. Fresh Racing – 1208

«Обратная» конфигурация трассы «Москоу Рейсвей» 27–28 сентября примет седьмой этап RDS GP, который станет заключительным в сезоне-2025. После финиша главного турнира страны сильнейшие пилоты сразятся за Кубок России на «Суперфинале РДС» 4-5 октября — стадион «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону на уик-энд превратится в гоночную трассу.

Опубликовано: Sports
Источник: пресс-служба Гран-При Российской Дрифт Серии
Данила Скоробогатов
Аркадий Цареградцев
LUKOIL Racing Drift Team
Takayama Forward Auto
logoRDS GP
Дрифтинг
Москоу Рейсвей
Георгий Чивчян
Игора Драйв
Артем Шабанов
FRESH RACING
Дамир Идиятулин
TimeUp
