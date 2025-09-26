  • Спортс
  • Стролл и Норрис – самые оскорбляемые пилоты в соцсети X, Аджара, Ферстаппена и Пиастри хвалят чаще всего
6

Стролл и Норрис – самые оскорбляемые пилоты в соцсети X, Аджара, Ферстаппена и Пиастри хвалят чаще всего

Стролл, Норрис и Лоусон возглавили рейтинг самых оскорбляемых гонщиков «Ф-1».

Эксперты сайта Canada Sports Betting оценили реакцию пользователей в соцсети X на пилотов «Формулы-1» и выделили спортсменов, которых оскорбляют и хвалят чаще всего.

Портал проанализировал около 100 000 постов и вычислил «Индекс оскорблений» для каждого гонщика.

Ланс Стролл возглавил рейтинг с большим отрывом. Почти 30 процентов сообщений о пилоте «Астон Мартин» являются негативными, а 11 процентов содержат прямые оскорбления, «Индекс оскорблений» составил 95 баллов из 100. В пятерку самых оскорбляемых попали также Ландо Норрис («Макларен», «Индекс оскорблений» – 69), Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз», 66), Джек Дуэн (выступал за «Альпин», 61) и Джордж Расселл («Мерседес», 47).

Реже всего оскорбляют Франко Колапинто («Альпин», 20), Макса Ферстаппена («Ред Булл», 20), Пьера Гасли («Альпин», 23), Алекса Албона («Уильямс», 23) и Юки Цуноду («Ред Булл», 25).

Гонщик «Рейсинг Буллз» Изак Аджар стал первым по доле положительных постов – почти 38 процентов записей о французе носят позитивный характер. В топ-5 также попали Ферстаппен (35), пилот «Макларена» Оскар Пиастри (35) и напарники по «Феррари» Льюис Хэмилтон (34) и Шарль Леклер (33).

Меньше всего позитивных комментариев получают Колапинто (10), Бортолето (20), Дуэн (20), Гасли (22) и ветеран «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (22).

Главный клоун «Ф-1», самый модный, умник и лучший спортсмен – по версии самих гонщиков

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Canada Sports Betting
