Квят сошел с дистанции своей первой гонки NASCAR

Российский пилот не сумел добраться до финиша своей первой гонки . Квят в общей сложности сумел проехать 43 круга.

Квят по ходу заезда столкнулся с рядом технических проблем. Сначала Даниил потерял значительное количество времени из-за поломки аккумулятора. Тем не менее, Квят сумел добраться до боксов и через некоторое время вернулся на трассу с отставанием в 16 кругов от лидеров.

Однако затем российский гонщик был вынужден сойти с дистанции из-за взрыва покрышки, в результате чего на машине также была повреждена подвеска.

Напарник Квята Лорис Хеземанс также столкнулся с техническими проблемами и в итоге был вынужден сойти с дистанции гонки – Хеземанс в итоге уступил Квяту 9 кругов.

Квят внезапно дебютирует в главных гонках США уже в эти выходные. Что это за чемпионат? Какая у него команда?

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