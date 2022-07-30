Формула E. Лондон. Деннис выиграл 1-ю гонку, Вандорн и де Врис принесли «Мерседесу» двойной подиум

Пилот «Андретти» Джейк Деннис одержал победу в первой гонке «Формулы E» в Лондоне.

Деннис стартовал с поула и сдержал напарников по «Мерседесу» Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса, которые принесли команде двойной подиум.

Второе место Вандорна позволило ему укрепить преимущество в чемпионате. Митч Эванс из «Ягуара» поднялся на вторую позицию в личном зачете, опередив представителя «Вентури» Эдоардо Мортару.

Этап 13

Лондон, Великобритания

30 июля 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Джейк Деннис («Андретти») – 46.56,557

2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,223

3. Ник де Врис («Мерседес») +12,367

4. Ник Кэссиди («Энвижн») +12,663

5. Оливер Эскью («Андретти») +14,904

6. Митч Эванс («Ягуар») +17,128

7. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +17,733

8. Максимилиан Гюнтер («Ниссан-ДАМС») +22,067

9. Лукас ди Грасси («Вентури») +32,139

10. Паскаль Верляйн («Порше») +34,347

Положение в личном зачете

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 173 очка

2. Митч Эванс – 147

3. Эдоардо Мортара – 144

4. Жан-Эрик Вернь – 128

5. Антониу Феликс да Кошта – 106

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