Формула E. Лондон. Деннис выиграл 1-ю гонку, Вандорн и де Врис принесли «Мерседесу» двойной подиум

Пилот «Андретти» Джейк Деннис одержал победу в первой гонке «Формулы E» в Лондоне.
Деннис стартовал с поула и сдержал напарников по «Мерседесу» Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса, которые принесли команде двойной подиум.
Второе место Вандорна позволило ему укрепить преимущество в чемпионате. Митч Эванс из «Ягуара» поднялся на вторую позицию в личном зачете, опередив представителя «Вентури» Эдоардо Мортару.
Этап 13
Лондон, Великобритания
30 июля 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Джейк Деннис («Андретти») – 46.56,557
2. Стоффель Вандорн («Мерседес») +2,223
3. Ник де Врис («Мерседес») +12,367
4. Ник Кэссиди («Энвижн») +12,663
5. Оливер Эскью («Андретти») +14,904
6. Митч Эванс («Ягуар») +17,128
7. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +17,733
8. Максимилиан Гюнтер («Ниссан-ДАМС») +22,067
9. Лукас ди Грасси («Вентури») +32,139
10. Паскаль Верляйн («Порше») +34,347
Положение в личном зачете
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 173 очка
2. Митч Эванс – 147
3. Эдоардо Мортара – 144
4. Жан-Эрик Вернь – 128
5. Антониу Феликс да Кошта – 106
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