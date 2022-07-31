Формула-2. Венгрия. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Иваса – 3-й

Пилот «АРТ» Тео Пуршер одержал победу во второй гонке «Формулы-2» на «Хунгароринге».

Пуршер успешно провел старт с четвертой позиции и на заключительной стадии заезда сдерживал из «Хароуза», который стал вторым. Третье место занял обладатель поула Аюму Иваса («ДАМС»).

Победа приблизила Пуршера к лидеру чемпионата – пилот «МП Моторспорт» финишировал лишь девятым. Другой претендент на титул Логан Сэрджант («Карлин») завершил гонку десятым.

Этап 10, Венгрия

Хунгароринг, Модьород

31 июля 2022 года

2-я гонка

Топ-10

1. Тео Пуршер («АРТ») – 37 кругов

2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +3,6

3. Аюму Иваса («ДАМС») +5,9

4. Фредерик Вести («АРТ») +6,7

5. Юри Випс («Хайтек») +9,6

6. Маркус Армстронг («Хайтек») +13,5

7. Лиам Лоусон («Карлин») +14,7

8. Рихард Версхор («Трайдент») +20,1

9. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +28,6

10. Логан Сэрджант («Карлин») +29,2

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фелипе Другович – 180 очков

2. Тео Пуршер – 159

3. Логан Сэрджант – 119

4. Энцо Фиттипальди – 100

5. Джехан Дарувала – 94

Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Фиттипальди – 3-й

Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й

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