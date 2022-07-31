Формула-2. Венгрия. Пуршер выиграл 2-ю гонку, Фиттипальди – 2-й, Иваса – 3-й

Пилот «АРТ» Тео Пуршер одержал победу во второй гонке «Формулы-2» на «Хунгароринге».
Пуршер успешно провел старт с четвертой позиции и на заключительной стадии заезда сдерживал Энцо Фиттипальди из «Хароуза», который стал вторым. Третье место занял обладатель поула Аюму Иваса («ДАМС»).
Победа приблизила Пуршера к лидеру чемпионата Фелипе Друговичу – пилот «МП Моторспорт» финишировал лишь девятым. Другой претендент на титул Логан Сэрджант («Карлин») завершил гонку десятым.
Этап 10, Венгрия
Хунгароринг, Модьород
31 июля 2022 года
2-я гонка
Топ-10
1. Тео Пуршер («АРТ») – 37 кругов
2. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +3,6
3. Аюму Иваса («ДАМС») +5,9
4. Фредерик Вести («АРТ») +6,7
5. Юри Випс («Хайтек») +9,6
6. Маркус Армстронг («Хайтек») +13,5
7. Лиам Лоусон («Карлин») +14,7
8. Рихард Версхор («Трайдент») +20,1
9. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +28,6
10. Логан Сэрджант («Карлин») +29,2
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фелипе Другович – 180 очков
2. Тео Пуршер – 159
3. Логан Сэрджант – 119
4. Энцо Фиттипальди – 100
5. Джехан Дарувала – 94
Формула-2. Венгрия. Дуэн выиграл 1-ю гонку, Випс – 2-й, Фиттипальди – 3-й
Формула-2. Венгрия. Квалификация. Иваса взял поул, Армстронг – 2-й, Другович – 3-й
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