Ферстаппен выиграл восьмую гонку в сезоне

Пилот одержал победу по итогам Гран-при Венгрии, стартовав десятым.

Успех стал для чемпиона «Формулы-1» 28-м в карьере и восьмым в текущем сезоне в 13 гонках. Макс приближается к личному рекорду по количеству побед за год – в 2021-м он выиграл десять Гран-при.

На счету ближайшего преследователя – гонщика – три победы в нынешнем сезоне.

Гран-при Венгрии-2022. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Расселл – 3-й

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