«Порше» приобретет 50 процентов акций гоночной команды «Ред Булл» (Motorsport-Total)

и достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве. В рамках этого сотрудничества компания «Порше» приобретет 50 процентов акций гоночной команды «Ред Булл».

О сделке стало известно благодаря официальным документам, которые «Ред Булл» и «Порше» были обязаны подать в антимонопольные органы во множестве стран мира – в том числе приблизительно в 20 странах за пределами ЕС. О подаче соответствующих документов в Марокко стало известно Motorsport-Total.

Также сообщается, что изначально о сделке официально собирались объявить на Гран-при Австрии – домашнем этапе для «Ред Булл». Однако официальное заявление было отложено по причине того, что и ФИА пока официально не согласовали новый моторный регламент, который вступит в силу с 2026 года. Без официального регламента в «Порше» по юридическим соображениям не могут делать официальных заявлений о приходе в «Формулу-1».

В то же время компания «Ауди», которая также собирается участвовать в «Формуле-1» с 2026 года, продолжает переговоры о покупке «Заубера» (выступает в «Ф-1» под названием «Альфа Ромео»). В намерены приобрести 75 процентов акций .

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